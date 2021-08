Elektritõukeratastega on tänavu juhtunud üle saja liiklusõnnetuse

«Kergliikurite rattad on väikesed, seega kui tee on ebatasane, sõiduvõtted ja -kiirus valed, tasakaal paigast või koordinatsioon jätab alkoholijoobe tõttu soovida, siis juhtuvad kukkumised väga kergelt,» rääkis Kesklinna politseijaoskonna ennetusspetsialist Mari-Liis Mölder.

«See on tore, et elektritõukerattad pakuvad sõidurõõmu ja põnevust nii noortele kui ka vanematele. Kuid kahjuks teeb liikluspilt politseid murelikuks – liiga sageli märkame pealinnas kahekesi ühel tõukerattal sõitvaid inimesi või alla 16-aastaseid lapsi ilma kiivrita,» lisas Mölder ja rõhutas, et just kiiver võib ka täiskasvanul kukkumise korral osutuda elupäästvaks abinõuks.

Kuivõrd linnas liiklemise viisid muutuvad üha mitmekesisemaks, siis seetõttu on liikluses üksteisega arvestamine aina olulisem, märkis Tallinna kesklinna vanema asetäitja Jelena Kalbina. «Väga populaarseks liiklusvahendiks on saanud tõukerattad, nii tavalised kui ka elektrilised. Seetõttu on meil hea meel, et sel pühapäeval saab igaüks juba teist korda Vabaduse väljakul liiklusohutuse alasel infopäeva vigurrajal sõiduoskust proovida ja oma liiklusalaseid teadmisi kontrollida,» ütles Kalbina.

Juba paari päeva pärast lähevad lapsed taas kooli ning paljud noored kasutavad sinna jõudmiseks just kaherattalist. «Seega on viimane hetk meelde tuletada, kuidas ohutult liigelda, milline on töökorras tõukeratas ja millised reeglid kehtivad elektrilise tõukerattaga liiklemisel,» lisas politsei ennetusspetsialist Mari-Liis Mölder.

Liiklusohutuse päev toimub pühapäeval, 29. augustil Vabaduse väljakul kell 12–15. Turvalisele liiklemisele aitavad kaasa rendifirmad Bolt ja Tuul, kelle tõukerattaid saab kohapeal proovida ning tublimad saavad ka premeeritud.

Üritus on kõigile tasuta! Kuid juhul kui ilm on väga vihmane, siis turvalisuse huvides vigurrada läbida ei saa.