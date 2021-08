KOV valimistel hääletajatelt vaktsineerimistõendit nõuda ei saa

«Jaoskondades me vaktsineerimistõendit ei nõua, igaüks peab siiski saama hääletada, lähtuvalt sellest, et hääletamine on põhiõigus,» lausus riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Ta lisas, et valimisjaoskonnas lähtutakse samadest reeglitest, mis kehtivad parasjagu ülejäänud avalikus ruumis. «Põhiline sõnum ongi see, et valijad kannaksid maski, hoiaksid teistega vahet, desinfitseeriksid käsi. Soovitame ka käia valimisjaoskonnas hääletamas enne valimispäeva. Aega on hääletada esmaspäevast pühapäevani – terve nädala jooksul. Valige selline aeg, kui tunglemist on vähem,» soovitas Koitmäe.