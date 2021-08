Terviseamet: valimisjaoskonnas kelleltki COVID-tõendit nõudma ei hakata

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno kinnitas, et kuigi valimiste korraldamise aruteludel pakuti nakkusohutuse tagamiseks välja erinevaid võimalusi ja meetmeid, tuleb lähtuda sellest, kuidas võimalikult suur hulk inimesi saaksid teostada oma kodanikukohust.

«Valimised on Eestis üha enam elektroonilistesse kanalitesse kolinud, kuid paljud soovivad valimispäeval isiklikult jaoskonda kohale minna, kus oht nakatuda on mõlemal kohal viibijal - nii valimiskomisjoni liikmel kui hääletajal. Arutelude tulemusel jõudsime koos riigi valimisteenistusega arusaamani, et rakendame küll kõiki võimalikke nakkusohutuse meetmeid, kuid erinevaid tõendeid uksel küsima ei hakka,» ütles Lanno.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles, et valimised on võimalik läbi viia turvaliselt kõigi jaoks, kui peame ühiselt kinni riiklikest kokkulepetest. «Valijatel tuleb olla valmis kandma jaoskonnas maski, hoidma üksteisega vahet ja desinfitseerima käsi. Neid reegleid on rakendanud kõik riigid, kel on siiani valimiste korraldamisel viirusest tingitud piirangutega arvestada tulnud,» märkis ta.

Valimisteenistuse juht soovitab jaoskonnas kohapeal hääletamas käia nädala jooksul enne pühapäevast valimispäeva. «Nii saab valida endale sobiva aja, kus jaoskondades on rahulikum ja inimesi vähem,» märkis ta. Koitmäe selgitas, et hääletamine on Eestis põhiõigus ja seetõttu ei saa piirata valimisjaoskondades hääletamist vaktsineerimistõendi alusel. Küll aga ei ole lubatud valimisjaoskonda kohale tulla valijal, kes viibib isolatsioonis, on lähikontaktne või nakatunud. «Sellisel juhul on valijal võimalus hääletada kas elektrooniliselt või ta saab võtta ühendust oma kohaliku omavalitsusega ja tellida valimiskasti koju,» ütles Koitmäe.

Üllar Lanno lisas, et täpset valimisteaegset epidemioloogilist olukorda pole võimalik ette prognoosida, kuid koolide algus võib nakatumiste arvu kasvatada. Kui nakkuskordaja püsib samal tasemel, võib veel paar nädalat enne valimisi olla üle viiesaja nakatunuga päevi.