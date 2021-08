Baarides, ööklubides ja kasiinodes kolmapäevast kehtima hakkava piirangu kohaselt ei tohi neis alkoholi müüa nädala sees öösel kella kahest hommikul kella kuueni ning nädalavahetustel öösel kella kolmest hommikul kella seitsmeni. Erand tehti kasiinodele ja ööklubidele, kus piirangu algusaeg on tunni võrra hilisem.

Vabaduse väljaku ääres tegutseva Venus Clubi juhatuse liige Kardo Kõiv tõdes, et piirangud avaldavad mõju nii või teisiti, ent ööklubide tunni võrra pikem lahtiolekuaeg on õigustatud: seal on niiöelda kontrollitud keskkond, kus toimuval hoiavad silma peal turvamehed.