Kristen Michal Linnahallil juhtunust: varinguoht on ammu teadaolev reaalsus

Nimelt reedel õhtul Tallinna Linnahalli katusel toimunud NOËPi kontsert katkestati mõneks ajaks, kuna kardeti, et katus hakkab rahvahulga all vajuma.

«Linnahalli varinguoht on ammu teadaolev reaalsus, nagu Keskerakonna mängud selle objektiga juba eelmiste savisaarte ajast. Aga keegi taas ometi kooskõlastas sinna suure ürituse? Huvitav, kas lindilõikamis-valimistuhin on nii kõva või valitseb kuskil juba käegalöömismeeleolu,» märkis Michal.

Ta lisas, et Tallinnas tuleb linnavalitsusel anda vastused, hoolimatus meie kodulinna juhtimisel on piinlikult ilmne. «Linnahalli vetruv katus on sümbol Tallinna linnajuhtimisest – veel püsib, aga uuenemiseta ootab seda varing.»