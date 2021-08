Kaljulaid ja Reinsalu: Linnahalli katusel ürituse korraldamiseks loa andmine on muret tekitav

«Korda ei ole linnas,» lausus Urmas Reinsalu. «Linnahall pandi 2009. aastal kinni. Nüüd on see selle aja jooksul muutunud inimestele ohtlikuks. Tuleb välja, et karkass võib kokku kukkuda või vähemalt inimestel oli niisugune tunne, järelikult midagi seal vibreeris. Ega inimestel ei olnud see mingisugune petteillusioon,» lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul on väga muret tekitav, et Tallinna linnavalitsus andis loa Linnahalli katusel toimuvaks massürituseks. «Inimesi kuhjatakse hunnikutes kokku katusele, mis võib kokku kukkuda,» lausus Reinsalu.

Raimond Kaljulaid lausus, et on ammu teada, et Linnahalli ja eriti jäähalli osa on halvas seisukorras. «Mina olen väga üllatunud, et suurürituse korraldamiseks selle katusel luba anti,» ütles Kaljulaid. Tema sõnul on vastutus Linnahalli aktsiaseltsil, mis kuulub Tallinna linnale.

Kaljulaid lisas, et siinkohal on ka poliitiline vastutus. «Kui Keskerakond on kõik linna äriühingud ja sihtasutused mehitanud ainult enda liikmetega, siis loomulikult võtab partei selle eest ka vastutuse,» lausus ta.

Tallinna Linnahalli AS nõukogu esimees Andrei Novikov lausus, et eile Linnahalli juures toimunud üritus ei vastanud sellele, mida korraldaja oli Linnahalliga kokku leppinud, ühtlasi ei vastanud üritus ka Vabariigi Valitsuse seatud reeglitele.

«Droonide ilutulestiku korraldaja sõnul pidi Linnahalli katusele tulema kuni 1000 inimest, et õhus toimuvat droonisõud vaadelda ning selleks lubati ala piirata ja kontrollida vaktsineerimispasse. NOËPi kontserdi korraldamisest katusel ei olnud Linnahall teadlik. Tegelikult toimus hoopis teistsugune üritus, milleks toimunu põhjal otsustades ei olnud valmis ka korraldaja ise,» selgitas Novikov.

AS Tallinna Linnahall otsustas kutsuda eksperdi täiendavalt hindama hoone konstruktsioonide tugevust.