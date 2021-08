Linnasekretär Linnahalli katusel toimunust: ürituse korraldaja andis eksitavat infot

Lello selgitas, et linnakantseleile esitatud avaliku ürituse loa taotluses küsiti luba 30-minutise droonide ilutulestiku korraldamiseks 27. augustil kell 21.30–22.00 koos vaatajatega, keda pidi olema kuni 3000. Droone vaatav publik pidi Linnahalli katusel olema pool tundi, täpsustas Lello.

«Kontserdi korraldamiseks ja lava paigutamiseks Linnahalli katusel luba ega kooskõlastust ei küsitud. Ilma loata ei tohi avalikus kohas kontserti korraldada. Nii Linnakantselei, politsei kui ka Päästeamet ja teised ametkonnad andsid kooskõlastuse teadmisega, et tegemist on ainult droonide ilutulestikuga, mitte kontserdiga, millele tantsides kaasa elatakse,» ütles Lello.

«Ürituse loa taotleja esitas Linnakantseleile eksitavat infot nagu oleks Linnahall 3000 osalejaga ürituse kooskõlastanud. Praeguseks on välja tulnud, et Linnahallilt küsiti kooskõlastust Linnahalli katusele kuni 1000 ilutulestiku pealvaataja lubamise kohta,» märkis linnasekretär ja lisas, et tegelikult korraldati populaarse esinejaga kontsert, kuhu tuli palju rohkem rahvast. Kontsert algas enne kella 21.30, mille korraldamiseks puudus luba, seega oli kontserdi korraldamine ebaseaduslik.