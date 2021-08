Erivajadusega laste vanemate võitlus kooliga tundub lõputu

Tellijale

Postimehega jagasid oma muret Jane ja Kaisa (nimed muudetud – toim), kelle sõnul hakkasid Laagri koolis nende poegadega kõik probleemid pihta eelmisel õppeaastal, ning sestpeale on emad pidanud kõikvõimalikke teenuseid n-ö taga ajama. Lapsevanemad on pöördunud nii koolipere, valla, haridusministeeriumi (HTM) kui ka õiguskantsleri poole, kuid tunnevad ometi, et tuge pole neil kelleltki loota.

«Mu pojale on Rajaleidja [keskuste koolivälised spetsialistid] ette näinud individuaalõppe, aga seda on ta saanud ainult ühe aasta,» lausus Jane, kelle sõnul liitus tema varateismeline poeg loovamates ainetes – nagu näiteks kehaline kasvatus – suuremate klassidega ning see lahendus sobis talle hästi. «Nüüd on ta teise HEV-poisiga koos ja kõik tunnid toimuvad neil eraldi. Nagu katkutõbiseid hoitakse kõigist eemal: ujumas käivad kahekesi, kehalises, laulmas, keeletunnis ka.»