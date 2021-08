Välisministeerium ei rahuldanud Venemaa diplomaadi viisataotlust

Diplomaatias on üldjuhul tavaks vastata riigi diplomaadi väljasaatmisele omakorda diplomaadi väljasaatmisega, seisis välisministeeriumi teates. Antud juhul soovib välisministeerium kujunenud olukorra lõpetada ning loodab, et Venemaa Föderatsioon hoidub hoolimata enda ebasümmeetrilisest reaktsioonist olukorra edasisest teravnemisest.

Ministeerium sedastas, et Eesti on huvitatud headest ja konstruktiivsetest suhetest kõigi oma naabritega, kuid see eeldab sarnast tahet ka Venemaalt.