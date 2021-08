Ülle Madise: vabaduste piiramisse ei saa suhtuda kergekäeliselt

Me räägime vabadusest. Protestid selle piiramise vastu toimusid juba märtsis-aprillis ja nüüd n-ö Balti keti imitatsioonil. Osa inimesi, sealhulgas mõne opositsioonilise erakonna poliitikud, räägivad, et valitsus tahab võtta rahvalt vabaduse – on siis vabadus tõesti Eestis ohus?

Põhiseaduslike ­institutsioonide, sh kohtunike ülesanne on ka raskeima kriisi ajal lähtuda rangelt põhiseadusest, jätta ­kõrvale isiklikud huvid ja hirmud. Ei saa lähtuda avalikust arvamusest või soovist poliitikutele meeldida, vaid tuleb teha vastavalt ametivandele oma tööd. ­Kriisi ajal on see eriti oluline. Siis ju tekib kiusatus jätta ­põhiõiguste kaitse kõrvale. Lootuses, et lahendame kriisi, küll pärast jõuab põhiseadust täita. Kahjuks tundub, et rahva enamus on liiga kergelt valmis õigused ja vabadused loovutama. Poliitikud püüavad täiesti mõistetavalt lähtuda valijate ootustest. Peame aga kõik ühiselt andma oma parima, et meil Eestis vabadus ohus ei oleks.