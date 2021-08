Seda, et linnahalli katusele valgub kokku niivõrd suur rahvamass, ei oodanud tegelikult keegi. Õnneks oli Samsungi korraldatud üritust, kus leidis aset NOËPi kontserti ja droonisõu, turvama palgatud G4S eesotsas ürituse eest vastutanud turvajuhi Käbiga sellele võimalusele juba varem mõelnud. «Ega me ei teadnud, kui palju neid inimesi tuleb. Kui järsku tulema hakkas, siis tegin korraldajale selgeks, et kui kontsentratsioon läheb liiga suureks, siis me ei saa seda lubada, sest peab jääma sellist ruumi, et inimesed saaksid liikuda. Ja kui veel midagi juhtub, siis ei hakkaks inimesed üksteist jõuga ära suruma või lausa tallama, sest seal oli ka hästi palju väikeseid lapsi vanematega. Siis ma ütlesingi, et peame selle peale kohe mõtlema, et väravad mingi hetk kinni panna, kui see mass liiga suureks läheb,» selgitas Käbi turvakaalutlusi.