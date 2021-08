Presidendivalimiste esimene voor riigikogus eile uut riigipead ei toonud. Ainsa kandidaadi Alar Karise poolt hääletas 63 riigikogulast, vaja olnuks aga veel vähemalt viis häält. Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas on kindel, et kui Karist riigikogus ära ei valita, valitakse ta hiljemalt kuu aja pärast ära valimiskogus.

«Mul on hea meel, et ikka tullakse vastu niisugusel juhul,» sõnas autos hääletust oodanud Tuus-Laul. «Arvan, et Siim Kallasele oleks võinud hääletuskasti haiglasse saata,» lisas ta. Veel hommikul oli õhus võimalus, et Kallas siiski tuleb kohale ja annab sisehoovis oma hääle.

Ka kinnitas vähemalt kuus Isamaa saadikut enne hääletust, et lähevad Karist toetama. «Kindlasti kui ei saa praegu valitud, siis see ei ole Isamaa süü,» kinnitas Mihhail Lotman (Isamaa).

Sotsid jätsid enne hääletust asja lahtiseks, kuigi varem öeldi, et ka nende fraktsioonis võib olla inimesi, kes on valmis Karisele toetushääle andma. «See on aus seis, mis meil erakonnas on, ja igaüks saab hääletada nii, nagu soovib,» selgitas Riina Sikkut (SDE) hääletuse eel. Ta vihjas, et kui koalitsioon soovib Karist presidendiks valida, on neil võimalik inimesi veenda ja selleks ka samme astuda.