Isamaaga liitunud ettevõtja Arvi Kink kandideerib Tallinnas

Kevadel Isamaaga liitunud ettevõtja sõnul on kohalikud valimised üks esimesi samme selles suunas, et kandideerida juba 2023. aasta riigikogu valimistel. «Liitusin Isamaaga erakonna konservatiivse maailmavaate pärast. Mul oli tunne, et ei soovi poliitikas toimuvat enam niisama kõrvalt vaadata ning on aeg asuda ise tegutsema,» ütles Kink.

Tema sõnul on Tallinna suured väljakutsed seotud justnimelt ettevõtluskeskkonnaga. «Tänased pikad menetlemistähtajad ja liigne bürokraatia suretab ettevõtlust. Ettevõtjad on need, kes loovad uusi töökohti ja rikkust ning nende pitsitamine peab lõppema. Seisan selle eest, et Tallinnast saaks linn, kus on ettevõtjasõbralik keskkond,» ütles Kink.