Enamik sotsiaaldemokraate lubab toetada Alar Karist

«Koalitsioonierakonnad esitasid Alar Karise taas presidendikandidaadiks, mis tähendab automaatselt seda, et ta on Reformierakonna kandidaat riigipea kohale ka valijameeste kogus. Seetõttu pole tänasel presidendil Kersti Kaljulaidil enam võimalust osutuda tagasivalituks,» põhjendas SDE esimees Indrek Saar.

Saare sõnul panid sotsiaaldemokraadid hommikusel kohtumisel Karisele südamele, et ta Eesti presidendina töötaks sihikindlalt kõigi siinsete inimeste võrdsete võimaluste ja võrdsete õiguste eest. «Meie ootused on ka sellel, et ta kaitseks demokraatiat äärmusluse eest ega laseks vandenõuteooriatel lämmatada teadmistepõhist poliitikat,» lisas Saar.