Eile avaldatud riigikontrolli kontrolliaruanne «Riigi 2020. aasta raamatupidamise aasta­aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus» näitas, et riigikogus seadusena vastu võetud 2020. aasta riigieelarve kõik koondsummad – tulud, kulud, investeeringud, finantseerimistehingud – on valed, sest eelnõu ette valmistanud rahandusministeerium on teinud sadade miljonite ulatuses arvestus- ja arvutusvigu. Postimees esitas riigikontrolör Janar Holmile aruande kohta mõned küsimused.