Ministeerium ei nõustu Natura 2000 alade rikkumismenetluse kõigi etteheidetega

Juunis algatatud rikkumismenetluses ootab Euroopa Komisjon Eestilt selgitusi viiele etteheitele. Komisjon ei ole rahul, et Eestis ei rakendata täielikult Euroopa Liidu õiguses sätestatud keskkonnamõju hindamise nõudeid. Komisjon heidab ka ette, et Natura 2000 alale negatiivselt mõjuvalt majandustegevust, nagu näiteks metsaraiet, ei hinnata asjakohaselt.

Keskkonnaministeerium selgitab oma vastuses seisukohti, tuues muu hulgas välja, et tegevuste kavandamise käigus hinnatakse nende mõjusid ka praegu. Eesti saadab oma vastused Euroopa Komisjonile septembri lõpus.

Keskkonnaministeerium loodab kokkuleppele

Ministeeriumi asekantsler Marku Lamp sõnas, et ministeeriumi ühine eesmärk on väärtuslike elupaikade kaitse, ning avaldas lootust, et selle tagamisel peagi komisjoniga kokkuleppele ka jõutakse.

«Samas on mitmed etteheited sellised, millega me täielikult ei nõustu,» lisas Lamp. «Oma vastuse detaile me avada ei saa, sest kogu selle dokumendi menetluse on Euroopa Komisjon määranud rangelt asutusesiseseks kasutamiseks,» selgitas ta.

Lamp kinnitas, et ministeerium täpsustab vajalikke õigusakte, et Natura 2000 aladel toimetamise praktika oleks selge ja üheselt mõistetav. «Seaduste muutmise eelnõu valmistame ette 2021. aasta lõpuks, eeldatav jõustumise aeg on järgmise aasta lõpp,» sõnas ta.