Alaealised põhjendasid aktusepäeva viinavõttu julguse puuduse ja teineteise taasnägemisega

Mupo teatel laabus üldjuhul kõik hästi ja lastes oli märgata rõõmu ning elevust. Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudeväli nentis muu hulgas, et ohtlikuks kohaks koolilastele on Nõmme gümnaasiumi ülekäik. «Üks lillesülemiga koju tõtanud õpetaja kinnitas sama ning ütles, et õnneks pole seal ühtki rasket õnnetust koolilastega juhtunud. Aga see ülekäik tuleks kindlasti üle vaadata ja tema asukoht turvalisemasse kohta maha märkida,» sõnas ta.