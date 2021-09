Pressinõukogu: Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Artiklis, mis räägib Venemaa telekanalitele ja Tallinna linnale kaastööd tegevast operaatorist Oleg Bessedinist, on öeldud Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgini kohta, et ta löödi Eesti-vastase tegevuse eest ETV-st minema.

Aleksandr Tšaplõgin kaebas pressinõukogule, et selline väide tema kohta on ebaõige ja laimav. Ta selgitas, et töösuhe ETV-ga lõppes poolte kokkuleppel, kuna ta otsustas minna poliitikasse.