Laupäeval avatakse liikumiskuu, osa Estonia puiesteest on liiklusele suletud

4. ja 5. septembril 2021 läbi viidav üritus «Roheteekond linnasüdames» on keskkonnasõbraliku liikumise kuu ja Euroopa liikuvusnädala avasündmus, mida peetakse Estonia puiesteel ja sellega piirnevas Tammsaare pargis. Alates kella 12.00 toimuvad Estonia puiesteel Tammsaare pargi esisel alal elektriliste tõukerataste kiirkursused täiskasvanutele, elektriliste liikurite tutvustus ning rattaparandustelgis saab jalgratastele teha tasuta lihthooldust.

Estonia puiesteele luuakse ürituse raames säästvat liikumist soosiv keskkond, kus on ka lastel ja noortel turvaline liigelda, ning tutvustatakse keskkonnahoidlike liikumisviiside eeliseid, et ärgitada inimesi vähendama autosõite, eelistama kõndimist ja rattasõitu ning kasutama heitgaasivabu liiklusvahendeid.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Tallinna linnaarengus keskkonnasõbralikud hoiakud üliolulised. «Liikumiskuu annab palju inspiratsiooni, kuidas linnas keskkonnasäästvamalt elada ja õigemaid valikuid teha. Avaüritus «Roheteekond linnasüdames» pöörab tähelepanu linnaruumi väärtustamisele ja propageerib tervislikke liikumisviise,» lisas Klandorf.

Tänavu valminud uute jalgrattateede tutvustuseks stardib kell 13.00 Tammsaare pargist ühissõitmine «Rattasõit uutel ja rajatavatel rattatee objektidel Kesklinnas». Huvilistel palutakse eelnevalt registreeruda. Kell 14.00 algab jalgrattaretk «Kesklinna asumid», mille retkejuhiks on arhitektuuriajaloolane Mihkel Karu. Sõit viib läbi Tatari, Sibulaküla, Maakri, Veerenni asumi kuni Raua tn tuletõrjehooneni. Huvilistel palutakse eelnevalt registreeruda.

Üritusega seoses on 4. septembri keskööst kuni 5. septembri kella 23.59-ni liikluseks suletud tänavalõik Estonia puiestee 5 ja Kaubamaja ristmiku vahel. Tänavalõigu sulgemisest tulenevalt muutuvad ajutiselt ka trollide nr 1 ja 3 ja busside nr 15, 18, 18A, 20, 20A, 23, 31, 40, 42, 46, 48, 56, 67 ja 68 liinid.

Trolliliinid nr 1 ja 3 ümbersõit toimub Estonia puiestee, Teatri väljaku ja Estonia puiestee kaudu, lõpp-peatus on ajutiselt Estonia peatuses ning peatused Estonia ja Kaubamaja jäävad vahele;

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu eesmärk on suurendada inimeste keskkonna- ja liiklemisteadlikkust ning valida autoga liiklemisele alternatiivseid mooduseid nagu jalgsi käimine, jalgrattasõit, ühissõidukite kasutamine jms, eesmärgiga vähendada transpordist pärinevaid CO2 heitkoguseid.

Säästvatele liikumisviisidele pühendatud Euroopa Liikuvusnädalat on korraldatud juba alates 2002. aastast. Euroopa liikuvusnädal on hea võimalus algatada erinevaid tegevusi ja üritusi, mis esindaksid nii kohalike ametivõimude ja mitmesuguste ühingute seisukohti ning võimaldaks praegust transpordipoliitikat keskkonnasäästlikumaks muuta.

Tallinn on üks neljast 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna konkursi finalistidest. Linn on seadnud eesmärgiks viia läbi rohepööre kõigis valdkondades, et luua parema keskkonna ja linnaruumiga roheline linn.