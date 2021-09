Laanet: EL peab olema valmis liikmesriike hübriidrünnakute vastu toetama

«Seetõttu on ka Euroopa Liidul vaja parandada oma reageerimiskiirust ja jõuda otsusteni, millega oma liikmesriike aidata,» ütles minister. «Praegune kriis on selgelt näidanud, mida Euroopa Liidult ootame. Selleks on ühtsed, kiired ja selgelt suunatud avalikud sõnumid; diplomaatiline, finantsiline või tehniline tugi; täpselt sihitatud vastumeetmed sanktsioonide näol, mis panevad vastase mõistma, et tema pahategudel on tagajärjed,» lisas Laanet.