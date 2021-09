Neli inimest sai erandkorras Eesti kodakondsuse

Kõik taotlejad olid seni määratlemata kodakondsusega inimesed, kellel on Eestis pikaajalise elaniku elamisluba, neil on siin registreeritud elukoht ja püsiv sissetulek. Kolm taotlejat on sooritanud eesti keele oskuse ning Eesti riigi ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamid. Ühel taotlejal on sügav puue ja ta pole võimeline neid eksameid sooritama.