Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis Lembit Vaba

Vaba on keeleteadlane, kauaaegne Eesti Keele Instituudi vanemteadur, Emakeele Seltsi auliige ja Läti Teaduste Akadeemia välisliige. Vaba on tegutsenud nii põhja- kui lõunanaabri juures teadlase ja õppejõuna ning pälvinud Balti Assamblee teadusauhinna balti-läänemeresoome keelekontaktide ja keelte sõnavara ajaloo uurimise eest.

«Tänavune Eesti ja Läti keeleauhinna laureaat Lembit Vaba on õppejõu ja teadlasena aidanud järjepidevalt eesti ja läti keeli ja kultuure üksteisele lähendada. Loodan, et tema pühendunud tegevus on eeskujuks ja innustuseks keele-, kirjanduse- ja kultuurihuvilistele just eesti ja läti keele vallas tegutsemiseks,» ütles välisminister Liimets.