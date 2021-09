Eestit külastab Poola relvajõudude peastaabi ülem

«Poola ja Eesti näevad julgeolekuohtu meie riikidele ja regioonile sarnaselt. Seepärast otsime me ka lahendusi koos,» ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. «Omades erinevaid sõjalisi võimeid juba täna, on Poola Eestile abiks näiteks mereliste võimete arendamisel. Samuti on Eestil ja Poolal tahe neid teatud võimeid rakendada regiooni kaitseks koordineeritult. Kaitseväe juhatajad kohtuvad küll mitu korda aastas, samas kui staapide vahel on kontaktid kujunenud pidevaks.»

«Poola on ülioluline riik Läänemere ruumi regionaalses heidutuses ja kaitses ning meie julgeolek on jagamatu. Olen veendumusel, et kolme Balti riigi ja Poola kaitsealane koostöö on nii tugevatel alustel, et me seisame koos vastu mistahes katsumustele,» ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.