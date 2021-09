Tallinna Vee koduleht laseb muuta kõikide pealinna majade veenäite

Veebilehel saab näite esitada ilma isikut autentimata, mis tähendab, et iga soovija võib minna Tallinna Vee kodulehele, valida välja mõne maja ning siis sinna uue veenäidu sisestada. Tallinna Vee kinnitusel aga kontrollib ettevõte kõik esitatud näidud üle.

Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Laura Korjus ütles, et veebilehel esitatud veenäidud jõuavad Tallinna Vee kesksesse andmebaasi, kus need automaatselt üle kontrollitakse.

«Kõrvalekalded valideeritakse keskmise tarbimise vastu – näiteks kui tarbimine on liiga kõrge või vastupidi liiga madal võrreldes keskmisega. Süsteem annab ebakorrapärastest veenäitudest märku, misjärel toimub näitude visuaalne võrdlus tarbimise ajalooga,» selgitas Korjus ja lisas, et vajadusel võtavad Tallinna Vee töötajad kliendiga ühendust ning selgitatakse välja, kas veetarbimine oligi reaalselt oluliselt suurem või väiksem.

«Lisaks läbivad klientidele esitavad arved enne väljasaatmist automaatse kontrolli, mille käigus kontrollitakse, et arve summa oleks kooskõlas varasemate keskmiste arvete summadega,» ütles Korjus.

Tallinna Vee jaoks on Korjuse sõnul nii küberturvalisus kui ka -hügieen väga olulised, kuid siiski ei paku veebileht enne näidu esitamist ühtegi isiku tuvastamise viisi.

«Kontrollime ja testime oma süsteeme regulaarselt, et olla kindel, et need oleksid nii meie kui ka klientide jaoks turvalised,» lisas Korjus.