«Inimeste valvsus on kadunud ja ei panda tähele seda, et kui haigusnähud on tekkinud, siis tuleb jääda esimesel võimalusel koju,» rõhutas Luht. Terviseameti koroonadetektiivid näevad sageli, et haige on kergemate sümptomitega käinud tööl või üritustel. «Nii nakkus levib,» nentis Luht.