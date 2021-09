Mart Helme: Üllar Lanno päästis Tanel Kiige naha

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimehel Mart Helmel on siiralt kahju terviseameti peadirektor Üllar Lannost, kuna too sattus poliitilistesse mängudesse. Helme leiab, et kõigis tegematajätmises saab süüdistada vaid peaministrit ning tervise- ja tööministrit.