TTJA meenutab gaasiseadmete hooldamise vajadust

«Gaasiseadmega ruumides ei tohi ventilatsiooniavasid sulgeda, sest gaas vajab põlemiseks õhus sisalduvat hapnikku. Kui hapniku juurdevool on piiratud, toimub hapniku puudusest tingituna mittetäielik põlemine, mille käigus tekib vingugaas,» sõnas TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

«Lisaks vingugaasile on gaasiga seotud probleem hooldamata torustikust märkamatult lekkida võiv gaas, mille lõhna veel tunda ei ole. Kui inimene tunneb juba gaasilõhna, võib tegu olla ohtliku lekkega,» lisas Teinemaa. Hooldamise käigus tuvastatud lekked tuleb lasta pädeval gaasitööde tegijal kõrvaldada.

Gaasiseadme hooldamist ja sellega seotud korstna hooldustöid ei tohi ise teha. Gaasitorustike ja seadmete remonti ning hooldust võib teha ainult vastavat eripädevust omav isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering. Gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult pädev korstnapühkija.

Gaasiseadmetele kehtestatud nõuete ja ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik või kasutaja. Korterisiseste seadmete puhul on selleks korteriomanik, ühiskasutuses olevate torustike ja seadmete puhul vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt. Gaasiseadmete paigaldamisel ning hooldamisel tuleb lisaks õigusaktidele järgida ka seadme kasutusjuhendit ning selles välja toodud hoolduse sagedust.

Eluruumide gaasipaigaldiste kontrolli teostavad Inspecta Estonia OÜ, Tehnoaudit OÜ, AS Eesti Gaas, Panther Services OÜ, Ehitusark Service OÜ, Fiesna UÜ, OLANGA OÜ, VARMATA AS, Palspluss OÜ ja ALFATOM EHITUS AS.