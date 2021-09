Kiik tunnustas Lannot lahkumise eest

Küsimusele, kas tema tagasiastumine tähendab vastutuse võtmist terviseameti ravimilaos juhtunu pärast, vastas peadirektori kohalt lahkuv Lanno, et külmlaod on terviseameti omad ning ametit juhib üksainus inimene. «Vastutus ei saa olla mitte kellelgi teisel kui juhil.» Lanno meenutas eelmist sügist, kui ühiskond vaatas koroonaviirusega nakatunute hirmuäratava tempoga kasvavaid arve. «Terviseamet pidi olema kõikjal, ning sügisel oli võrreldes möödunud aasta kevadega ühiskonnal ootus teine – et eri usaldusmeetmetega on võimalik ühiskonda võimalikult avatuna hoida,» rääkis Lanno. Ning siis saabusid ka koroonavaktsiinid, ent kuu varem, kui terviseamet oli eeldanud. «Algas järgmine suur surve terviseametile: kuidas tagada vaktsiinide kättesaadavus? Kuidas tagada, et nad püsiksid?» meenutas Lanno ja toonitas, et ravimiamet jälgis olukorda pingsalt. Lanno sõnul raskendas olukorda eri asjaolude halb kokkulangemine. Nii aitas ka tänavusuvine kuumalaine kaasa temperatuuri tõusule terviseameti külmladudes.