Covid-tõendi kontrollimine muutub tänasest lihtsamaks

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on Covid-tõendi peamine roll hoida nakatumisnäitajate tõusule vaatamata ühiskonda ja majandust avatuna ning vähendada nakatumise tõenäosust.

«Valdavalt on ettevõtjad ja teenindajad olnud väga mõistvad, aga peamise murekohana on nad toonud välja just kasutajamugavusega seotud küsimused nagu QR-lugeri kiirus, tõendi vastavuse hindamine ja vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks vajalike päevade arvutamine oli ajakulukas,» ütles minister.