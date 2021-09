Haridusministeerium esitas Mailis Repsi kriminaalasjas tsiviilhagi

Vandeadvokaat Marko Kairjak ütles BNS-ile, et ta on haridus- ja teadusministeeriumi esindajana esitanud kriminaalasjas Mailis Repsi vastu tsiviilhagi.

Kairjak ütles, et tegemist on tsiviilhagiga, mis esitatakse kriminaalasja raames ja kriminaalasja kohtusse saatmisel vaadatakse see läbi koos kriminaalasjaga. See tähendab, et kohus otsustab siis ka selle üle, kas Reps on teod toime pannud ja süüdi või mitte.