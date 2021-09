«Kas nüüd või mitte kunagi,» ütles hukkunute lähedasi ühendava MTÜ Memento Mare esimees Raivo Hellerma ja lisas: «Me ei otsi süüdlasi ega ürita leida kinnitust valmisteooriale, vaid lihtsalt arvan, et on unikaalne võimalus vähemalt osale küsimustele vastuseid leida.»

Rootsi-poolse Estonia tragöödias hukkunuid koondava organisatsiooni SEA juht Lennart Berglund ütles, et temal on tunne, justkui oleks kõik varasemad uuringud tehtud selleks, et päris hukkumispõhjust varjata. «See (Kurmi algatatud uuring – toim) on meile väga oluline, et leida päris põhjus, miks Estonia hukkus,» ütles 27 aastat Estonia huku põhjuste üle juurelnud mees.