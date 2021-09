President Kaljulaid alustab riigivisiiti Keeniasse

«Nairobi on terve Aafrika mandri majanduselu süda ning paljudel Eesti ettevõtetel on soov siin oma haaret laiendada. Äridiplomaatia on läbi viie aasta olnud praeguse riigipea tugevas fookuses. Meie ettevõtete jaoks on see nö lendstart, mõnes kohas ka ukse avamine, ametkondades tee sillutamine. Lisaks on Keenia Aafrika üks peamisi diplomaatilise elu keskusi – siin asuvad paljude rahvusvaheliste agentuuride peakontorid ja esindused. Aga oluline on ka meie kahe riigi omavaheline koostöö ning meie kogemuse jagamine. Eeskätt on Keenia poolel olnud huvi meie haridusvaldkonna, e-valitsemise ja digikogemuste vastu,» ütles visiidi eel Kristel Engman presidendi kantselei välisosakonnast.