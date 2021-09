Koroonakolded puhkevad uue hooga töökohtadel ja lasteasutustes

Ka nakatumiskordaja R on üle-eestiliselt langenud – täna on see 1,05, eelmisel nädalal oli 1,15. Nakatumiskoradaja langus oli märkimisväärne noorte inimeste seas, ent kuna sellest nädalast alustavad tööd ka paljud huviringid, siis ameti hinnangul võib oodata uuel nädalal haigestumuse kasvu.