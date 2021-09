Üle 15 aasta transpordiametis töötanud Rüütelmaa kerkimine meediastaariks sai erilise tõuke mullu, kui ta langes jalgrattaaktivistide pahameele ohvriks. Sügisel tegi telesaade «Laser» Tallinna kesklinnas katse, sõidutee ja rattatee vahelisele eraldusjoonele asetati tomatid. Need lömastusid liikluses kiirelt, ilustades ratturitele ohtlikku olukorda. «Laseriga» kokkulepitud intervjuule ilmudes kutsus Rüütelmaa tomateid koristama rasketehnika, kuna pidas neid ohuks liiklusele.

«Vastus on küllaltki lihtne: amet vajab struktuurimuutusi ja tegelikult me oleme huvitatud sellest, et kaasata uusi inimesi ja spetsialiste,» vastas Kõlvart Postimehe küsimusele, miks Rüütelmaaga koostöö lõpetati.