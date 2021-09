Kartul – üks sort sobib potti, teine salatisse, kolmas ahju

Põliste põllukultuuride hulka kartul Eestis ei kuulu, kuid sellegipoolest on see saanud iseenesestmõistetavaks põhitoiduaineks. Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Simunas kartuleid kasvatava perefirma müügiesindaja Alo Põldmaa on üks perepoegadest ja rääkis, et praegu ei ole enam palju peresid, kes ostavad terveks talveks endale kartuli keldrisse valmis. «Enamik kliente soovib üks-kaks kotti korraga, et paari kuu pärast uuesti osta,» sõnas ta ja õpetas, et kartuleid tuleb säilitamiseks kindlasti päevavalguse eest hoida ja leida neile jahedam koht.