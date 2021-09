Teist uurimisrühma huvitab vraki sisemus

Esimene ülesanne on teha kindlaks olukord laeva vööriosas, aga kuna sissepääs autotekile on vaba, siis nii palju, kui ohutult võimalik, on kavas ka autotekki seestpoolt uurida. Selle materjali pinnalt on võimalik hiljem analüüsida ja hinnata, mis on need viimased autod, mis seal risuhunniku otsas on, ja kas sealt on mõni auto puudu, mis lastidokumendi järgi seal peaks olema.