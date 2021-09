AS Grüne Fee Eesti on meie suurim kurgikasvataja ning tuntud kui mahetootja, kes kasutab taimekahjuritega võitlemiseks vaid bioloogilist tõrjet, nii et kahjuri hävitab kemikaali asemel röövputukas. Nüüd aga avastas põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kauplusest võetud kurgilt keemia jälgi.