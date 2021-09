The Wall Street Journal on nüüd eesti keeles Postimehes

The Wall Street Journali lood, mis tuuakse lugejateni eesti keeles, on valitud välja Postimehe majandustoimetuse poolt ning on Eesti turu jaoks kõige aktuaalsemad.

The Wall Street Journal on USA suurim äri- ja majandusväljaanne, millel on üle maailma 2,8 miljonit tellijat. Nende ajakirjanike sulest on ilmunud kogu maailma vapustanud uurivad artiklid, Pulitzeri preemia väärilised arvamuslood ja globaalset ettevõtlust mõjutavad analüüsid. Praegugi käib USA-s kogu maailma valvsa pilgu all vereanalüüside idufirma Theranos asutaja Elizabeth Holmesi kohtuasi, mis sai alguse WSJ uuriva ajakirjaniku John Carreyrou pea aasta kestnud uurimistööst.