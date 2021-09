Prokuratuur tahab Mailis Repsilt võtta saadikupuutumatuse

Peale kriminaalasja toimiku kaitsjatele tutvumiseks esitamist on kaitsjatel kohtueelselt veel võimalik prokuratuurile taotlusi teha, näiteks veel kellegi ülekuulamiseks või muude tõendite toimikusse lisamiseks. Repsi kriminaalasjas sai aeg taotlusteks läbi sel nädalal. «Tänaseks on taotluste esitamise tähtaeg möödunud ning meieni on jõudnud kannatanu esindaja taotlus koos tsiviilhagiga,» lausus Postimehele riigiprokuratuuri pressinõunik Kairi Küngas.

Repsilt kui riigikogu liikmelt tuleb esmalt võtta saadikupuutumatus, et tema üle üldse saaks kohut mõista. Selleks, et Repsilt puutumatus võtta, peab prokuratuur alustuseks tegema taotluse õiguskantslerile. «Hetkel teeme ettevalmistusi,» lisas Küngas.



Kui õiguskantsler prokuratuuri taotluse kinnitab, siis toimub riigikogus hääletus Repsilt saadikupuutumatuse võtmise üle, ning alles seejärel saab Repsile süüdistuse esitada. «Seadus näeb ette, et ettepaneku saadikupuutumatuse äravõtmiseks saab teha õiguskantsler riigi peaprokuröri taotluse alusel,» täiendas ta. «Seega ei sõltu süüdistuse esitamine vaid prokuratuurist,» märkis ta.



Sel nädalal selgus, et ka haridusministeerium on esitanud Repsi kui endise haridusministri kriminaalasja raames tsiviilhagi. Ministeeriumi esindav advokaat Marko Kairjak ütles, et tegemist on hagiga, mis vaadatakse läbi koos kriminaalasjaga, ehk kohus otsustab siis ka selle üle, kas Reps on teod toime pannud ja süüdi või mitte. Tsiviilasja sisu kaitsja avaldada ei saanud.