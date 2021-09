TEHIKu kauaaegne juht lahkub omal soovil ametist

«Viis aastat tagasi 60 töötajaga asutatud IKT kompetentsikeskus TEHIK on kasvanud ligi kolm korda suuremaks ning saanud riigi üheks olulisemaks IT-majaks, kus loodud e-teenuseid tarbivad kõik Eesti inimesed,» rääkis Reinhold. «Oleme oma meeskonnaga andud märkimisväärse panuse Eesti e-riigi arengusse ja usun, et kuna TEHIK on ka organisatsioonina nii tugev ning ühtehoidev, siis on uuel juhil võimalik selles vallas väga palju ära teha,» lisas ta.