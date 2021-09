Tallinna Järvevana tee äärde kerkib 12-korruseline maja

Järvevana tee 5 Järvevana tee 5a kinnistute kohta pole varem detailplaneeringut kehtestatud. Planeeritud alale on kavandatud neli krunti, mille sihtotstarveteks oleksid ärimaa, transpordimaa, üldkasutatav maa ja tootmismaa. Järvevana tee 5 krundil olev 6-korruseline ärihoone on ette nähtud rekonstrueerida ja laiendada kuni 12 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega osaga.

Asukohta sobivaima linnaruumilise ja arhitektuurilise lahenduse leidmiseks viidi läbi arhitektuurivõistlus. Võidutööks valiti Kadarik Tüür Arhitektid OÜ koostatud töö «Kivi maja», milles pakutud lahenduse kohaselt on hoone külgnevatest hoonetest kõrgem, omanäoline ja selle kujundamisel on kontseptuaalne seos piirkonna legendidega.

Detailplaneeringus on määratud nõue, et kavandatud hoone projekteerimisel tuleb aluseks võtta arhitektide O. Kadariku ja M. Tüüri eskiis «Kivi maja». Praegu kinnistul asuv amortiseerunud bassein on ette nähtud lammutada, selle kehandisse on kavandatud parkimismaja.