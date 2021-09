Varjupaik ei luba eakatel kassipoegi kodustada. Õiguskantsler: see on diskrimineeriv

Tartu Koduta Loomade Varjupaik ei väljasta alla kaheaastaseid loomi üle 65-aastastele kodanikele peamiselt kahel põhjusel: kasside eluiga küündib 20 aastani, aga varjupaika on sattunud palju loomi, kelle omanikud on surnud või on pidanud näiteks hooldekodusse minema.

Samuti on vanematel inimestel sageli sellised põhimõtted või harjumused, mis pole kooskõlas tänapäevaste lemmikloomapidamise põhimõtetega (kassid ei pea olema steriliseeritud/kastreeritud, loomi ei ole vaja vaktsineerida, kassidele võib söögiks anda piima ja inimtoidu ülejääke, kassid võivad vabalt ringi liikuda). Üle kaheaastaseid kasse antakse ka vanematele kui 65-aastased inimesed, kuna need on juba väljakujunenud iseloomuga ning sellise looma võtmine on turvalisem nii kassile kui uuele omanikule.