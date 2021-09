Tänavu on surnud Eestis 1600 inimest enam kui mullu

Lisaks koroonaviirusele on kõrge suremuse taga ka suvine kuumalaine, vahendab ERRi uudisteportaal «Aktuaalne kaamerat».

«Need inimesed, kes on eakamad, haavatavamad, põevad väga paljusid kroonilisi haigusi, neile see äkiline kõrge kuumus lihtsalt oli liig. /.../ See ei ole mitte kuumarabandus, vaid kuuma mõju kroonilistele haigetele, kelle süda ei pidanud vastu,» selgitas tervise arengu instituudi registrite osakonna juhataja Piret Viiklepp.