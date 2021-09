Eesti mereväelane juhib õppusel rahvusvahelist laevastikku

«Ajalugu näitab, et kui sõda on peetud Baltikumis, siis on Soome ja Rootsi merealad olnud samuti kasutuses,» ütles NATO 1. alalise miinitõrjegrupi ülem Ott Laanemets. «Läänemeri on kui pada, mille ainult ühes servas suppi keeta ei saa. Seepärast on oluline, et Läänemere-äärsed riigid teeksid tihedat koostööd õppustel nagu Northern Coasts.»