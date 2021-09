Kaitsevägi saab 80 miljoni euro eest laskemoona

«Tegemist on mahukate konsolideeritud hangetega, mis koosnevad mitmetest erinevatest osadest. Läbi sellise lähenemise saime oma hangetele tähelepanu suurtelt tootjatelt üle maailma ning see tõstis üldist huvi meie hangete vastu,» ütles RKIK-i relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Suurekaliibrilise laskemoona hanke objektiks on laskemoon kaliibriga üle 23 millimeetri, mis on peamiselt suunatud kaitseväes kasutusel olevatele meeskonna relvadele. Hanke tulemusena leidis RKIK kaheksa raamlepingupartnerit, kes järgmise nelja kuni kaheksa aasta jooksul tarnivad kaitseväele suurekaliibrilist laskemoona orienteeruvalt 30 miljoni euro eest. Väikesekaliibrilise laskemoona hanke objektiks on laskemoon, mille kaliiber on alla 23 millimeetrit. Väiksekaliibrilise laskemoona tarnimiseks leiti ligi kümme lepingupartnerit, kes nelja kuni kaheksa aasta jooksul tarnivad orienteeruvalt 50 miljoni euro eest laskemoona.