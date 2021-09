Jääaja keskus pakub vanavanematele tasuta parvesõitu

Parvesõit Saadjärvel pakub maalilisi loodusvaateid ja põnevaid elamusi. Parvejuhtideks on Jääaja Keskuse giidid, kes räägivad põnevaid lugusid Saadjärve loodusest, Vooremaa kujunemisest ja Kalevipoja vägitegudest, mida on põnev kuulata koos lastelastega või siis hiljem neid neile edasi rääkida.

Parvesõidu kestuseks on 25 minutit ning parv väljub kell 12, 14 ja 16.

Külastajatel on võimalus virtuaalreaalsuse prillide abil sukelduda müstilise ürgmere põhja. Virtuaalreaalsuse filmis on võimalik kohtuda trilobiitide, hiiglaslike merikiskjate, meriskorpionite ja nautiloididega. Samuti on võimalik näha, milline nägi Eesti ala välja 600 miljonit aastat tagasi.ja kogeda elu minevikus.