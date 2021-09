Eestlased on annetanud Afganistani elanikele pisut üle tuhande euro

«Afganistani elanike toetuseks on kogunenud praeguse seisuga 1151 eurot,» ütles Eesti Punase Risti kommunikatsiooni- ja turundusjuht Liis Ehrminger BNS-ile. Ehrmingeri sõnul jätkab Punane Rist raha kogumist veel umbes nädala.

Eesti Punane Rist annab annetused edasi Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele, kes suunab need Afganistanis just sinna, kus vajadus on kõige suurem.