FOTOD ⟩ Sajad reservväelased valmistusid õppekogunemisel Siiliks

«Sellele õppekogunemisele olid kutsutud inimesed, kes hakkavad juhtima lahinguväljal toimuvat. See tähendab oskust sõjalisi tegevusi planeerida, võtta vastu otsuseid ning need ellu viia,» ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa. «Reservväelastest ülemad peavad üksuseid juhtima ka järgmisel kevadel suurõppusel Siil 2022 ning ma usun, et tänu sel nädalal läbitud täiendkoolitusele oleme astunud suure sammu õppuse õnnestumise suunas.»

«On ülimalt tähtis, et meil on päris kaitsevägi. Minu hinnangul on 2. jalaväebrigaad põhimõtteliselt valmis, suuteline täitma lahingülesandeid ning just teil reservjuhtidena on nende õnnestumises väga oluline roll,» ütles Herem.