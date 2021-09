Pärast president Kersti Kaljulaidi kõnet on nädala päevakorra kava kohaselt kõigepealt töös seaduseelnõu 392, mis peaks suurendama kriminaalmenetluse raames kogutavate sideandmete hankimise sõltumatust ja läbipaistvust. Seaduse jõustumisel annab loa telefonikõnesid pealt kuulata kohus, mitte prokuratuur, nagu see siiani toimus. Aastate lõikes on antud keskmiselt 3000 luba sideandmete päringuks ning kui see töö läheb üle kohtutele, tuleb neile selleks anda ka lisaressurssi.