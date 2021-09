Atlantas varises pärast plahvatust kortermaja

«Plahvatuse põhjus on esialgu teadmata, kuid kohalik kommunaalettevõte oli vahetult enne keskpäeva plahvatust saanud elanikult kõne tugeva gaasilõhna kohta,» ütles Dunwoody tuletõrjeülem Melvin Carter.

Carter kinnitas, et 90 protsenti hoonest on läbi otsitud ja spetsialistid tegelevad ülejäänud kompleksi toestamisega, et päästjad saaksid jätkata lõksu jäänud inimeste otsingutega.